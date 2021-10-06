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«Беловежская пуща» открыла вакансию Деда Мороза

«Беловежская пуща» открыла вакансию Деда Мороза

Вакансия Деда Мороза появилась на официальном сайте парка «Беловежская пуща». Зарплата для кандидата, который успешно пройдет собеседование, составит 1000 белорусских рублей.

У потенциального Деда Мороза должно быть средне-специальное или высшее образование с опытом работы культурологом от двух лет. Работодатели готовы предоставить место в общежитии, передает радио Sputnik.

При этом работа зимним волшебником — самая высокооплачиваемая из всех вакансий, что предложены на сайте национального парка. В пущу ищут мастера цеха переработки древесины с зарплатой в районе 800 белорусских рублей, а также рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от 600 рублей).

Поместье Деда Мороза работает в «Беловежской пуще» с 2003 года. Главный символ Нового года живет там круглый год, при этом Снегурочка приезжает только в период праздников.