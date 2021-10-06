«Беловежская пуща» открыла вакансию Деда Мороза

Вакансия Деда Мороза появилась на официальном сайте парка «Беловежская пуща». Зарплата для кандидата, который успешно пройдет собеседование, составит 1000 белорусских рублей.

У потенциального Деда Мороза должно быть средне-специальное или высшее образование с опытом работы культурологом от двух лет. Работодатели готовы предоставить место в общежитии, передает радио Sputnik.

При этом работа зимним волшебником — самая высокооплачиваемая из всех вакансий, что предложены на сайте национального парка. В пущу ищут мастера цеха переработки древесины с зарплатой в районе 800 белорусских рублей, а также рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от 600 рублей).

Поместье Деда Мороза работает в «Беловежской пуще» с 2003 года. Главный символ Нового года живет там круглый год, при этом Снегурочка приезжает только в период праздников.