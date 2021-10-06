Министр обороны Эстонии призвал ЕС сдержать Россию «солидарностью»

Европа, чтобы сдержать Россию, должна не только делать политические заявления, но и продемонстрировать военную солидарность. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет на Варшавском форуме безопасности, сообщает Baltnews.

«Самое эффективное сдерживание противника – это демонстрация солидарности, решительности, обороноспособности и готовности к обороне союзников», — объяснил он.

Ранее, 4 октября, в Эстонии начались учения Decisive Lancer 2021. Основная их цель это отработка обороны и ведение боевых действий на территориях военных округов.

«Если в прошлом году мы отрабатывали в основном действия после начала военного конфликта, то в этом году основное внимание уделяется совместной работе с государственными органами в довоенный период и подготовке к всеобъемлющей обороне», – прокомментировал начальник главного штаба учений полковник Мати Тикерпуу.

В маневрах участвовали подразделения Сил обороны Эстонии и союзников, штабы оборонительных округов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт, штаб дивизии НАТО «Север» и государственные учреждения республики.