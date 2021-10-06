Александр Усик и Энтони Джошуа могут провести бой весной 2022 года

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может пройти весной 2022 года. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

По словам специалиста, в конце октября у него намечена встреча с промоутером Усика Александром Красюком. Хирн сообщил, что на переговорах они договорятся о дате поединка.

«Бой-реванш, думаю, пройдет весной — в марте или апреле. Дело в том, что у Усика очень неприятное рассечение, возможно, они уйдут на выходные. Так что, вероятно, они не будут чем-то особо заниматься до декабря, а потом мы начнем планировать [реванш]», — приводит сайт DAZN слова промоутера британца.

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Усик в конце сентября провел бой с Джошуа. По решению судей украинец взял пояс WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. В контракте было указано, что в случае победы Усика будет второй поединок с Джошуа.