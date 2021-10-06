Матвиенко исключила вероятность общефедерального локдауна

Россия не введет локдаун по стране из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Новый штамм COVID-19 вызвал предположения о вероятности введения общефедерального локдауна. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила риск принятия ограничений в регионах.

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда также высказалась о реакции регионов в беседе с прессой. Она отметила, что власти субъектов Федерации самостоятельно принимают решение о мерах безопасности, исходя из ситуации.