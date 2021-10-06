Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы синтеза молекул

Нобелевскую премию по химии присудили ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану, сообщил Нобелевский комитет.

Почетную премию получили за разработку методов «асимметричного органокатализа», который применяется в синтезе молекул. Королевская шведская академия наук, в свою очередь, отметила огромный вклад ученых в «озеленение» химической промышленности мира, а также в создание эффективных лекарственных препаратов.

В понедельник, 4 октября, в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя, в рамках которой уже объявили лауреатов награды в области медицины и физиологии. Ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Кроме того, премию по физике в текущем году получили ученые Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джордж Паризи. Комитет оценил их работу, отметив «вклад в понимание сложных систем».