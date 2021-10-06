Песков: Кремль надеется, что задержание Можейко не связано с журналистской деятельностью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием сотрудника «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

Песков выразил надежду, что действия в отношении корреспондента «Комсомольской правды» Можейко не связаны с его журналистской работой. Также он сообщил, что Правительство РФ находится в диалоге с белорусской стороной. Песков отметил, что в Кремле сожалеют в связи с закрытием бюро «Комсомольской правды» в Белоруссии.

Адвокат корреспондента «КП в Беларуси» Геннадия Можейко направила жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Защита журналиста передала жалобу в КГБ. Дальнейшее ее рассмотрение будет проходить в суде.

Следствие пока не уведомило защиту, когда журналисту будет предъявлено официальное обвинение. В соответствии с действующим законодательством Белоруссии, это должно быть сделано в течение десяти дней с момента задержания.