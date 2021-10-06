Александр Иванов: российские инструкторы помогли армии ЦАР нивелировать угрозу терроризма в стране

Консультативная поддержка инструкторов из РФ помогла национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) нейтрализовать террористическую угрозу в стране.

Таким мнением в интервью ФАН поделился генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Он отметил, что россияне доказали свою способность эффективно решать вопросы по обучению вооруженных сил.

«Помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на таком высоком уровне, что привело к победе в войне и к восстановлению мира», — заявил Иванов.

По его словам, работа инструкторов из РФ на территории ЦАР вызывает одобрение не только у правительства страны, но и у местного населения. Он напомнил, что консультативная поддержка со стороны россиян помогла военнослужащим FACA разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Благодаря совместным усилиям инструкторов и армии ЦАР, население страны смогло вернуться к нормальной жизни. Иванов подчеркнул, что Москва выстраивает сотрудничество с партнерами, основываясь на принципах уважения и доверия.