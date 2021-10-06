Мосгорсуд обязал Навального и Милова удалить порочащую Пригожина информацию

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы Алексея Навального и Владимира Милова на решение по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства.

Таким образом, постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений как законное и обоснованное. Об этом пресс-служба компании «Конкорд» сообщила на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Юристы организации подчеркнули, что поданные Пригожиным иски никак не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены на понуждение граждан к соблюдению законов.

Иск предпринимателя Евгения Пригожина к основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову рассматривался в Черемушкинском районном суде Москвы. Ответчики распространили о предпринимателе сведения, которые суд признал оскорбительными и порочащими. Навального и Милова обязали выплатить компенсацию морального вреда, а также удалить из Сети данные, ставшие предметом для иска.