Песков прокомментировал призыв американских сенаторов к Байдену выслать 300 российских дипломатов

Призыв Вашингтона выслать 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник резко высказался об идее американской стороны. В беседе с журналистами он прокомментировал обращение сенаторов к президенту США Джо Байдену с требованием депортировать в Москву 300 российских дипломатов.

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве — это первое. Во-вторых, это скорее эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», — сказал представитель Кремля.

Он считает, что политика Соединенных Штатов приводит к страданию народов двух государств. По его словам, американская сторона на протяжении нескольких лет ведет политику по «полному сворачиванию отношений» с Москвой.