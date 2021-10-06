Песков: Москва готова к заключению новых долгосрочных контрактов на поставки газа

Москва готова к заключению новых долгосрочных контрактов на поставки газа. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства, выступая на встрече с журналистами, отметил, что кризис на газовом рынке Евросоюза был спровоцирован целым рядом экономических факторов.

«Кризис на газовом рынке ЕС связан с целым рядом экономических факторов, но только непрофессионалы могут видеть в этом вину России», — отметил Песков.

Он также уточнил, что уже перенаправил вопрос о возможных долгосрочных контрактах на поставки российского голубого топлива в Европу «Газпрому», приблизившемуся к рекордным показателям экспорта газа по этому направлению.