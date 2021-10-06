Кремль назвал объявление локдауна нежелательным сценарием для регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предпринимаемые меры против распространения коронавирусной инфекции с целью избежания локдауна.

Песков ответил на вопрос об оказании мер поддержки регионам, если в них будут введены локдауны. Пресс-секретарь подчеркнул, что приоритетными являются точечные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, так как уже наработана определенная методика.

«Конечно, объявление локдауна абсолютно нежелательный сценарий для любого из регионов», — сказал государственный деятель журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что все регионы принимают меры по отдельности в соответствии со своими чрезвычайными полномочиями в условиях пандемии. Их направленность зависит от развития эпидемиологической обстановки.