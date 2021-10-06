«Толковый менеджмент». Экономист Остапкович объяснил спрос на продукцию Beluga Group за границей

Производство алкоголя в России с начала 2021 года сократилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей (данные без учета пива и напитков на его основе). Так, розлив водки и коньяка за первые восемь месяцев уменьшился почти на 5%, а винодельческой продукции (в том числе шампанского) — на 13,5%.

О незначительном снижении (на 2,2%) продажи марок собственного производства накануне сообщили и в крупнейшей алкогольной компании России Beluga Group, которая владеет розничной сетью «ВинЛаб» и разливает такие напитки, как виски Fox&Dogs, коньяк «Сокровище Тифлиса», джин Green Baboon, премиальную водку Beluga, «Белая Сова», «Архангельская».

В остальном показатели российской компании по итогам трех кварталов 2021 года указывают на динамичное развитие. Так, общий объем отгрузки продукции превысил на 1% (до 10,5 млн декалитров) цифры 2020 года, который для Beluga Group стал рекордным по производству, несмотря на пандемию COVID-19.

«Beluga Group не только дополняет ассортимент собственных брендов новинками в востребованных категориях – коньяка, джина, вина, – но и заключает перспективные партнерства по эксклюзивной дистрибуции в России всемирно известных марок», – сообщил председатель правления компании Александр Мечетин.

В частности, вскоре на прилавках российских магазинов появятся немецкие ликеры XUXU, американский виски-ликер Southern Comfort, а также французское шампанское Pommery.

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Именно расширение линейки ассортимента играет значительную роль в успешном развитии компании даже на фоне общего спада выпуска алкогольной продукции в России, пояснил «Политике Сегодня» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Бизнес расширяется, соответственно, увеличивается прибыль и все операционные показатели. Плюс хороший толковый менеджмент. Сейчас у нас недостаток именно в этом», – рассудил экономист.

За границей российская продукция тоже пользуется большой популярностью. В частности, экспорт суперпремиальной брендовой водки Beluga только за последние три месяца вырос на 137,7%. Высокие показатели продаж отмечены в США, Германии, Израиле, Италии, Польше, Болгарии, Австралии.

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В Лондоне в стиле Beluga забрендированы витрины магазина Soho Wine Supply с более чем вековой историей, а также икорного бутика Caviar House & Prunier Piccadilly. Рекламные щиты установлены также в четырех торговых центрах в Мексике. Кроме того, компания открыла собственные брендированные бары в Турции и Черногории, а также в зоне вылета международного аэропорта Шереметьево в Москве. Все это — заслуга грамотных управленческих решений, считает собеседник «ПС».

«Надо отдать должное, что в период пандемии не особо люди начали пить, но домашняя обстановка и изоляция способствуют тому, что некоторая категория людей начала увеличивать потребление спиртного. Может, они [руководство Beluga Group] поймали эту волну и пошли далее. Это, конечно, за счет увеличения объемов, за счет правильного менеджмента, там наверняка толковые ребята, которые уловили эту волну», – резюмировал эксперт.

В 2021 году в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России 2021» Beluga Group заняла 167 строчку. В этом списке она оказалась единственной алкогольной компанией.