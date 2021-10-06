ЦИР России зарегистрировал всех прошедших в Госдуму депутатов

ЦИК России зарегистрировал последнего победителя думских выборов по партийному списку «Единой России», сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, сейчас официально зарегистрировано 225 депутатов по спискам и 225 человек по одномандатным округам.

«Таким образом, все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы», — сообщила председатель ЦИК на заседании 6 октября.

Последним зарегистрированным депутатом Госдумы стала командир московского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлия Дрожжина, представляющая фракцию «Единая Россия».

Ранее Памфилова заявила, что итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%. Свой голос за кандидатов отдали более 56 миллионов россиян, передает телеканал «360».