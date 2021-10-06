«Сбер» стал самым дорогим банком Европы

Стоимость акций Сбербанка превысила 360 рублей за штуку, тем самым обновив исторический максимум. В результате этого российский банк стал самым дорогим в Европе, обогнав HSBC, с капитализацией более 7,9 триллиона рублей. Таким образом, «Сбер» поднялся на 14 место в мировом рейтинге.

Рост акций был обеспечен в том числе ожиданиями хороших финансовых результатов банка по итогам девяти месяцев.

«Также одним из основных факторов привлекательности "Сбера" является его дивидендная политика, предусматривающая выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Банк выплатил рекордные 422,4 млрд рублей дивидендов за 2020 год (18,7 рублей на акцию)», — объяснил экономист Василий Колташов.

Помимо этого, правительство РФ ожидает, что дивиденды банка в 2022 году составят 26,36 рубля, в 2023-м — 26,95 рубля, а в 2024-м — 29,96 рубля. Данный прогноз заложен в проект российского бюджета. За три года выплаты акционерам должны вырасти на 60%.