Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сравнил Месси и Роналду

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сравнил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду.

По словам футболиста, нападающий парижан является лучшим игроком в мире. Он напомнил, что Месси и Роналду достигли невероятных высот за последнее десятилетие.

«Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Барселоне в 2019 году», — передает слова защитника Liverpool Echo.

Что касается нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, ван Дейк отметил его силу и скорость. По его мнению, норвежский футболист похож на экс-игрока сборной Англии Джейми Варди.

«Он очень быстрый и прямолинейный, немного похож на Джейми Варди, но Холанд сильнее», — резюмировал игрок «Ливерпуля».

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетнее соглашение с возможной опцией пролонгации еще на сезон. Ранее руководство «Барселоны» объявило, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых препятствий в регламенте Ла Лиги.