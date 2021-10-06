Режиссер Алексей Учитель подготовил подарок для отбывшей на МКС Юлии Пересильд

Народный артист России, 70-летний режиссер Алексей Учитель подготовил трогательный подарок для актрисы Юлии Пересильд, отбывшей на МКС в составе «киноэкипажа».

Учителя и Пересильд связывали не только творческие, но и романтические отношения. Актриса подарила режиссеру двух наследниц: старшую дочь Анну, появившуюся на свет в 2009 году, и младшую Марию, родившуюся в 2013 году.

Режиссер вместе с девочками подготовил для Пересильд, отправившейся в «командировку» на МКС в рамках работы над фильмом «Вызов», трогательный подарок — видео, которые она в скором времени должна посмотреть.

«Юлия пока еще ни о чем не знает, так что это секрет. Все видео мы передали в Роскосмос, там пообещали отправить их на МКС. Может быть, она уже их смотрит и нас всех вспоминает», — приводит слова Учителя kp.ru.

Актриса пробудет на МКС, куда прибыла 5 октября, 12 дней, после чего вернется на Землю. Сюжет фильма «Вызов», режиссером которого выступил Клим Шипенко, расскажет о женщине-враче, отправившейся на станцию ради спасения жизни космонавту.