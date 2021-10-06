«Коммерсант»: Россия предложила Украине 12 тем для возможной встречи Путина и Зеленского

Россия направила Украине сигнал, который предлагает возможные решения по итогам гипотетической встречи президентов обеих стран. Об этом сообщили журналисты.

Украина проигнорировала направленный Россией сигнал, информирует «Коммерсант». Москва несколько месяцев назад довела до сведения Киева свое представление итогов возможной встречи президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предложенный Россией список содержит 12 потенциальных решений, которые касаются двусторонних отношений.

В Кремле считают, что стороны могли бы договориться о восстановлении полноценного дипломатического диалога. Путин и Зеленский согласовали бы возвращение послов в Москву и Киев, отмечают авторы издания.

«Россия исходит из того, что два лидера могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года», — рассуждают журналисты.

РФ не упомянула Крым в предложенных темах для разговора. Вопрос Донбасса представлен один раз в виде замечания. Украина не отреагировала на предложенную повестку, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.