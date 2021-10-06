Бывшего замминистра просвещения Ракову задержали и доставили в Москву

Экс-замминистра просвещения Марину Ракову задержали, в данный момент она находится в Москве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Ракова, скрывшаяся от следствия, находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. В настоящий момент с ней ведутся следственные действия.

Не так давно бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Ей заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Вице-президент Сбербанка Ракова покинула место жительства и не явилась на допрос, ее мобильные телефоны были отключены. На работе она также не появлялась, ни с кем из родственников на связь не выходила.