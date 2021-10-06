Владелицу «РСМ-Русь» Елену Лоссь разыскивают по делу о крупном мошенничестве

Аудитора компании «РСМ-Русь» Елену Лоссь объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и попытке кражи компании «Фармсервис».

СК РФ считает, что обвиняемая пыталась похитить у дочери Валентины Терешковой — Елены Терешковой — и сенатора Дмитрия Савельева компанию «Фармсервис». Лоссь 16 марта 2020 года была назначена советником гендиректора компании «Пробиофарм», 1 февраля 2021 года получила аналогичную должность в обществе «Фармсервис».

Через некоторое время «Фармсервис» выкупил 30 товарных знаков одного из самых крупных российских производителей пробиотиков АО «Партнер», а также права на новые разработки и популярные товары. «Пробиофарму», который был единственным владельцем «Фармсервиса», отошли производственные линии и вся недвижимость «Партнера». В СК считают, что исполнителями стали друзья Лоссь — гендиректор «Пробиофарма» Лия Мурадова и руководитель «Фармсервиса» Константин Беляев.