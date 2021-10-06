Первую в мире систему перевода жестов в текст создали российские ученые из НГТУ

Ученые из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали систему, способную распознавать язык жестов и переводить его в текст.

Электронный переводчик использует камеру и нейронные сети, а затем конвертирует полученные сообщения в текст или голос. Отмечается, что аналогов программы в мире пока нет, российская разработка оказалось первой.

«Мы внесли в программу 1006 жестов, если быть точными. Также разработали алгоритм для распознавания жестов, теперь можно выделять компоненты жеста, конфигурацию и ориентацию ладони, локализацию жеста, а также характер движения», — рассказал профессор кафедры автоматизированных систем управления НГТУ Михаил Гриф.

Точность распознавания жестов составляет около 92%. Сейчас работа продолжается — ученые обучают программу выделять межжестовые движения. Разработка позволит создать удобное приложение для общения с глухими людьми и даст возможность им проще адаптироваться в социуме.