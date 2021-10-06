Думский мандат актера Машкова получит директор музея Пушкина Богатырев

Центризбирком передаст мандат в Госдуме актера Владимира Машкова директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву.

Артист представляет партию «Единая Россия», Машков отказался от места в Государственную думу. ЦИК выпустил постановление о передаче мандата в связи с решением актера.

«Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия"», — гласит документ.

Ранее от мандатов ЕР отказались избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их места намерены передать кандидатам из партийных списков Марии Васильковой и Владимиру Ильиных.