В Совфеде отреагировали на решение УЕФА причислить Крым к Украине

УЕФА включил Крым в состав Украины на логотипе Евро-2024.

В Берлине прошла презентация ролика предстоящего чемпионата Европы по футболу. На видео появляется карта со странами-участницами турнира. На ней российский полуостров предстает мировой общественности под сине-желтым флагом.

Ролик ожидаемо вызвал резонанс. В частности, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с «Политикой Сегодня» заявила, что действия УЕФА можно расценивать, как покушение на территориальную целостность России.

Любое посягательство на границы государства влечет за собой наказание. И об этом зарубежным партнерам необходимо напомнить, считает сенатор.

«Мы с вами знаем, что спорт давно стал частью международной политики. Представление УЕФА Республики Крым частью Украины незаконно. И требует соответствующей международно-правовой оценки», – убеждена Ольга Ковитиди.

В июне 2021 года, накануне старта Евро-2020, сборная Украины по футболу презентовала форму с контурным изображением границ своей страны с включенным Крымским полуостровом. После жалоб Российского футбольного союза на нарушение регламента УЕФА по экипировке, организаторы чемпионата постановили внести некоторые изменения в форму. Правда, Крым так и остался в границах Украины, но с футболок убрали слоган «Героям слава!».

Матчи Евро-2024 пройдут в Германии на стадионах Берлина, Кельна, Дортмунда, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гельзенкирхена, Гамбурга, Лейпцига, Мюнхена и Штутгарта. В чемпионате примут участие 24 команды.