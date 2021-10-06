Правительство Воронежской области подтвердило болезнь главы региона Гусева

Заместитель главы Воронежской области Виталий Шабалатов будет исполнять обязанности губернатора из-за болезни руководителя региона Александра Гусева.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в связи с болезнью Гусева подписано распоряжение о возложении его обязанностей на его заместителя Виталия Шабалатова.

Местные СМИ и Telegram-каналы писали, что Гусев лежал в больнице с коронавирусом, а затем его якобы перевезли в Москву. В ночь на 6 октября появилась информация, что Гусев будто бы «борется за жизнь», но в правительстве региона информацию не комментируют.

Известно, что Александр Гусев ставил прививку от коронавируса в феврале 2021 года, о его ревакцинации не сообщалось.

Ранее Гусев после пожара в больнице в Лисках поручил проверить во всех медучреждениях региона состояние электрики и систем пожаротушения. В результате ЧП погибла пожилая женщина, передает телеканал «360».