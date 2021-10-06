Цены на газ продолжают бить рекорды

Стоимость 1 тыс. куб. м газа по индексу нидерландского хаба TTF, самого ликвидного в Европе, превысила $1650. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Более того, цена на голубое топливо также «пробила» планку в $1900, однако вернулась к значению $1679 буквально за десять минут. Ранее президент России Владимир Путин на заседании правительства прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика и какая-то неразбериха на рынках! Почему? Да потому что серьезно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль», — объяснил он.

На фоне увеличения стоимости газа акции «Газпрома» также обновили свой исторический максимум. На утро 6 октября ценные бумаги энергетической компании торговались уже по 395,6 рублей за штуку.

Правительства Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции инициировали расследование с целью изучения причин рекордного роста цен на топливо в европейском регионе.