Премьер Грузии усомнился в способности Саакашвили устроить государственный переворот

Стремления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устроить в стране государственный переворот обречены на провал, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Любые революционные амбиции украинского политика на родине будут обречены на провал, написал глава грузинского кабмина в соцсетях. Очевидно, что Саакашвили возвращался не для того, чтобы сесть в тюрьму, а чтобы дестабилизировать обстановку в стране, но его надеждам не суждено сбыться, уверен премьер-министр.

«Наиболее логичной можно считать версию, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот. Я также хотел бы сказать общественности, что революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал», — усомнился в способностях экс-президента Гарибашвили.

Сам Михаил Саакашвили отрицает вынесенные в его отношении заочные обвинительные приговоры. Политик заключен в тюрьму города Рустави, где проходят массовые демонстрации. Адвокат экс-президента Бека Басилая призвал общественность оказать давление на кабинет Гарибашвили, потому что освобождение Саакашвили из тюрьмы — это, по его мнению, политический вопрос.