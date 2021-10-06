МЧС России проведет комплексную проверку систем оповещения населения

Проверка технического состояния систем оповещения населения пройдет по всей России 6 октября. Сигналы будут поданы в 10:40 по местному времени.

Специалисты МЧС России проведут проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения. Она пройдет 6 октября во всех регионах страны, сообщили представители пресс-службы ведомства. Одной из основных целей комплексной проверки является отработка своевременного доведения информации до населения о возможных опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

В рамках проверки будут запущены электросирены и громкоговорители с подачей сигнала «Внимание всем». Кроме того, эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет временно замещен. Подача сигнала запланирована на 10:40 по местному времени.