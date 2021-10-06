США с партнерами предложили России внести ясность по делу Навального

Соединенные Штаты и 44 члена Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили Москве ряд вопросов об инциденте с блогером Алексеем Навальным.

Соответствующее заявление Государственного департамента США приурочено к открытию 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

«Конвенция о запрещении химического оружия предписывает России предоставить ответ в течение 10 дней», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 20 августа российский блогер потерял сознание в самолете. После экстренной госпитализации в Омске врачи сделали вывод о резком нарушении обмена веществ у Навального. Ничего запрещенного в его крови обнаружено не было.

Ранее МИД России заявил, что инцидент с Навальным был заранее спланирован. На подобную провокацию коллективный Запад решился для оправдания давления на Кремль.