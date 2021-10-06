Посольство РФ запросило у Франции данные о задержании судна с россиянами в Дюнкерке

Посольство РФ направило властям Франции запрос по поводу задержанного судна в Дюнкерке. По предварительной информации, на его борту находились несколько россиян.

О характере запрошенной российской дипмиссией информации сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства Александра Макогонова. По его словам, как только дипломатам стало известно об инциденте в порту Дюнкерка, они сразу приняли меры.

До этого AFP поделилось информацией, что во французском порту был задержан многонациональный экипаж судна, на борту которого таможенники обнаружили более тонны кокаина. В числе команды корабля были россияне, украинцы, а также граждане Филиппин и Эфиопии. Правоохранители отправили более 20 членов экипажа, включая командира корабля из Румынии, в Париж, где они предстанут перед судом.