Германия экстрадирует в Италию обвиняемого в убийстве россиянина Бисултанова

Суд в Германии дал разрешение на выдачу Италии гражданина РФ чеченского происхождения Расула Бисултанова, обвиняемого в убийстве 22-летнего итальянца в 2017 году.

Об экстрадиции обвиняемого в преступлении сообщили в Министерстве иностранных дел Италии. В Германии правоохранители арестовали россиянина в начале августа на основании выданного римской прокуратурой ордера.

Установлено, что 22-летний Никколо Чатти был избит до смерти в одном из клубов курортного города Льорет-де-Мар в Каталонии. Парня доставили в больницу с серьезными травмами, где он и скончался.

Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный человек бьет итальянца ногами по голове. Никто в драку при этом не вмешивался.

Силовики задержали троих человек с паспортами РФ. Все подозреваемые были уроженцами Чечни, получившими убежище во Франции. Двоих мужчин освободили, а Бисултанова заключили под арест, но вскоре отпустили на свободу.