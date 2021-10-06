Доктор Комаровский перечислил влияющие на риск раннего инсульта ключевые факторы

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о факторах, которые увеличивают риск инсульта в молодом возрасте.

В первую очередь речь идет о курении и чрезмерном употреблении алкоголя. Об этом доктор рассказал в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на своем YouTube-канале.

Также факторами, повышающими риск инсульта до 30 лет, являются лишний вес и гиподинамия, то есть снижение физической активности. Всем, кто хочет избежать этой болезни, Комаровский посоветовал избавиться от вредных привычек и скорректировать образ жизни. Помимо этого необходимо следить, чтобы организм не страдал от дефицита жидкости, резюмировал медик.

Евгений Комаровский ранее рассказал о связи питания и риска развития онкологии. По его словам, некоторые виды рака вообще никак не зависят от рациона человека, передает телеканал «360».