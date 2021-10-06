Депутат Свищев отреагировал на логотип Евро-2024 с «украинским» Крымом

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался на тему того, что УЕФА представил Крым частью Украины на презентации логотипа чемпионата Евро-2024.

Он напомнил, что Союз европейских футбольных ассоциаций в каких-то вопросах проявляет жесткость и настойчивость, но порой — безволие и нерешительность.

«В данной ситуации, может, по незнанию. Возможно, не знают географию люди. Уже с 2014 года Крым является частью России. Либо это неуважение к жителям Крыма и гражданам России», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Он пообещал, что Российский футбольный союз (РФС) и министерство иностранных дел страны не оставят эту тему без внимания.

Напомним, в ходе презентации чемпионата Европы 2024 года была показана карта, на которой Крым изобразили частью Украины.

Регион стал частью РФ в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума, на котором большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор безосновательно не признает статус Крыма.