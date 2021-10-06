Президент Германии прибыл на Украину для рабочей встречи с Зеленским

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев, сообщило посольство ФРГ на Украине.

По имеющимся данным, немецкий лидер планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что политики собираются принять участие в памятных мероприятиях в Бабьем Яру.

Ранее стало известно, что Штайнмайер встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. В ходе переговоров немецкий лидер пообещал своему собеседнику, что кабмин ФРГ будет проевропейским, несмотря на итоги местных выборов.