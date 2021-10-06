Спасатели нашли труп члена экипажа судна «Фаворит» в Белом море

Количество погибших при крушении судна «Фаворит» в Белом море возросло до двух. Об этом сообщили в МЧС России.

Сотрудники МЧС обнаружили на берегу тело мужчины. Гражданин находился во время крушения на судне «Фаворит». Ведутся дальнейшие поиски еще двух членов экипажа.

В ведомстве отметили, что шансы найти остальных живыми крайне малы. Это связанно со штормом и усиленным ветром в море.

Ранее прогулочное судно получило пробоину у берегов Терского района Мурманской области. Вода заполнила трюмы и часть отсеков. Одна из пассажирок дозвонилась до спасателей и сообщила о случившемся. Однако связь с ней быстро прервалась. Всего на борту находились пять человек. Одна женщина выжила, вторая скончалась от переохлаждения.