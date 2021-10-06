Боевые модули «Нарвал» и «Прометей» поступят в серийное производство в 2022 году

Серийное производство новейших российских дистанционно управляемых боевых модулей «Нарвал» и «Прометей» начнется с 2022 года.

Об этом сообщил генеральный директор НПО «Электромашина» (входит в состав «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех») Игорь Афанасьев. Как передает ТАСС, «Нарвал» и «Прометей» представляют из себя морскую и стационарную модификации модуля «Охотник» соответственно.

«В настоящий момент уже ведется предконтрактная работа с Министерством обороны РФ», — подчеркнул руководитель предприятия.

Также он отметил, что высокий интерес к «Нарвалу» проявляет руководство Военно-морского флота России. Афанасьев добавил, что новинка является первым отечественным дистанционно управляемым боевым модулем подобного класса, предназначенным для установки на военные корабли и катера. Кроме этого, он отметил, что серийный выпуск базовой версии «Охотника» уже налажен.