Диетолог Сычева предупредила об опасности семечек

Наличие кислоты омега-6 в составе семян подсолнечника может вызвать проблемы с иммунной системой. Врачи советуют употреблять семечки в меру.

Чрезмерное употребление семечек может негативно повлиять на состоянии здоровья. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-диетолог Наталья Сычева. По словам медицинского специалиста, семена подсолнечника вредят иммунитету.

«Там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме», — объяснила Сычева.

Однако не все семечки вредны для здоровья, утверждает врач. Так, употребление тыквенных семечек может положительно повлиять на состояние нервной системы. Это объясняется наличием магния в их составе. Семена подсолнечника же содержат в себе витамины A, E и D.

Как сообщает телеканал «360», вредными для здоровья также являются некоторые полуфабрикаты. Гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендует ограничить употребление таких продуктов.