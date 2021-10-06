Ученые Института здоровья Карлоса III определили главный фактор выживаемости при COVID-19

Анализ крови пациентов позволил ученым из Испании определить основной фактор, влияющий на выживаемость при COVID-19. Выяснилось, что она зависит от уровня антител.

Группа медицинских специалистов из испанского Института здоровья Карлоса III изучила основные показатели анализов крови пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Internal Medicine.

В рамках работы были проанализированы показатели специфических антител в крови, количество вирусной РНК в организме пациентов, а также общее количество антигенов. Выяснилось, что главным фактором, влияющим на выживаемость при COVID-19, является именно уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Они отвечают за блокирование репликации вируса. Предполагается, что результаты исследования позволят ученым установить оптимальные уровни антител, необходимые для борьбы с инфекцией.

Одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусу является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. Как сообщает телеканал «360», лидерами по показателю первичной вакцинации являются Чеченская Республика, Чукотский АО и Московская область.