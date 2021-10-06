Сахалинский суд признал банкротство рыбодобывающего предприятия «Монерон»

Арбитражный суд Сахалинской области признал банкротом крупнейшую на Дальнем Востоке рыбодобывающую компанию «Монерон».

Причиной этому является невыполнение обязательств. Оптовый рыбный трейдер из Сингапура Osprey Networks предоставил «Монерону» 26 миллионов долларов на поставки краба, однако реализовать условия договора компания в полном объеме не смогла.

«Суд определил заявление [о признании "Монерона" банкротом] признать обоснованным. Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "Монерон" процедуру наблюдения», — говорится в документе на сайте суда.

Кроме того, суд включил 1,9 млрд рублей в реестр требования кредита в качестве уплаты долга. Временным управляющим «Монерона» стал Александр Ангелов. За счет должника он будет получать вознаграждение в размере 30 тысяч рублей ежемесячно.

«Монероном» владеет депутат Дмитрий Пашов, находящийся в СИЗО для допроса по делу об убийстве. Всего компании принадлежали квоты на добычу 9 тысяч тонн краба.