Нанявший киллера для бывшей жены житель Алтая оказался психически больным

Жителю Алтайского края, который неудачно нанял киллера для устранения бывшей жены, диагностировали психическое заболевание.

Обвиняемый возрастом 39 лет из-за личной неприязни к бывшей супруге начал подыскивать исполнителя, который согласился бы совершить убийство за 50 тысяч рублей. «Киллер», который нашелся в результате поисков, не желал участвовать в преступлении и тут же сообщил обо всем в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, информировали в СУСК по региону.

В ходе дела мужчине, попытавшемуся убить бывшую жену, была назначена психиатрическая экспертиза. Она выявила у злопамятного жителя психическое заболевание. В связи с этим в суд было направлено уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.