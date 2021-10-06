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Нанявший киллера для бывшей жены житель Алтая оказался психически больным

Нанявший киллера для бывшей жены житель Алтая оказался психически больным

Жителю Алтайского края, который неудачно нанял киллера для устранения бывшей жены, диагностировали психическое заболевание.

Обвиняемый возрастом 39 лет из-за личной неприязни к бывшей супруге начал подыскивать исполнителя, который согласился бы совершить убийство за 50 тысяч рублей. «Киллер», который нашелся в результате поисков, не желал участвовать в преступлении и тут же сообщил обо всем в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, информировали в СУСК по региону.

В ходе дела мужчине, попытавшемуся убить бывшую жену, была назначена психиатрическая экспертиза. Она выявила у злопамятного жителя психическое заболевание. В связи с этим в суд было направлено уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.