Адвокат Саакашвили Басилая оценил дальнейшую судьбу политика

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая рассказал, что освобождения из тюрьмы будут добиваться с помощью общественного давления на власти.

Также могут добиваться экстрадиции Саакашвили на Украину, однако Басилая не хочет идти таким путем. Экс-президент Грузии стал фигурантом нескольких уголовных дел еще задолго до возвращения на родину. Он был осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, передают «Известия».

Помимо этого, Саакашвили обвиняется в превышении полномочий, разгоне протестов в 2007 году, растрате бюджета и других преступлениях. Тем временем защитники экс-главы Грузии считают, что не все потеряно. Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили четко дала понять, что Саакашвили никогда не помилуют. Ее позицию поддержали и другие грузинские политики.