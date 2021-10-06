Якутские аграрии завоевали девять медалей на выставке «Золотая осень»

Якутские компании выиграли девять медалей на главной аграрной выставке страны «Золотая осень», которая состоялась в Москве.

На выставке подвели итоги и определили лучшие предприятия, которые показали высокие достижения в производстве пищевой продукции высокого качества.

Об этом рассказали в пресс-центре министерстве сельского хозяйства Республики Саха. ООО «Батамайское» завоевало две золотые медали за мягкие и твердые сыры, а также за высокожирные сливки. Натуральный цветочный мед одной из частных компаний победил среди продукции данного типа.

Якутский индивидуальный предприниматель получил пять серебряных медалей за разные сорта чая. За помощь в развитии малого и среднего бизнеса Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Якутии завоевал золото.