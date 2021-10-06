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Якутские аграрии завоевали девять медалей на выставке «Золотая осень»

Якутские аграрии завоевали девять медалей на выставке «Золотая осень»

Якутские компании выиграли девять медалей на главной аграрной выставке страны «Золотая осень», которая состоялась в Москве.

На выставке подвели итоги и определили лучшие предприятия, которые показали высокие достижения в производстве пищевой продукции высокого качества.

Об этом рассказали в пресс-центре министерстве сельского хозяйства Республики Саха. ООО «Батамайское» завоевало две золотые медали за мягкие и твердые сыры, а также за высокожирные сливки. Натуральный цветочный мед одной из частных компаний победил среди продукции данного типа.

Якутский индивидуальный предприниматель получил пять серебряных медалей за разные сорта чая. За помощь в развитии малого и среднего бизнеса Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Якутии завоевал золото.