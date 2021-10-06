Роспотребнадзор: штамм «Дельта» может заражать при меньшей вирусной нагрузке

Благодаря способности заражать людей при меньшей вирусной нагрузке штамм «Дельта» быстрее передается воздушно-капельным путем.

Свойства британского штамма коронавируса характерны и для штамма «Дельта». Мелкие капли могут распространяться на большие расстояния и быстрее заражать человека. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, информирует ТАСС.

По словам специалиста, важно проветривать помещения, носить маски и держать дистанцию в общественных местах для снижения риска заражения коронавирусом.

Ранее американские ученые выявили, что новые мутации коронавируса могут легче передаваться по воздуху. Отмечалось, что британский штамм коронавируса в два раза заразнее воздушно-капельным путем и может передаваться на большие расстояния.