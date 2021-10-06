Два рыбака насмерть отравились продуктами горения под Красноярском

Тела двух рыбаков были найдены на левом берегу реки Кемчуг в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном следственном управление СК РФ.

Отмечается, что погибшими рыбаками оказались мужчины в возрасте 62 и 70 лет. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. Полиция уже проверяет причины и обстоятельства произошедшего.

Следователи считают, что мужчины не вернулись домой после ухода на рыбалку в Бирюлюсский район Красноярского края, предположительно, из-за отравления продуктами горения. Сообщается, что в их машине были найдены газовый баллон и печь. В ведомстве отметили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.