Дипломат Лозинский заявил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины

Россия не обязывалась принуждать украинцев оставаться в ее составе против воли местного населения, сообщил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН дипломат Денис Лозинский.

Упреки в адрес Москвы в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины являются плодом антироссийской пропаганды, заявил представитель российской делегации.

«Реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России» стало единственным способом населения отстоять свои интересы, подчеркнул Лозинский. Такие слова прозвучали после того, как директор Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова обвинил Россию в «вопиющем нарушении положений» Будапештского меморандума, когда та якобы «оккупировала Крым».