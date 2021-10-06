Карпин заявил о великолепной готовности Миранчука перед матчами сборной России

Футболист итальянского клуба «Аталанта», россиянин Алексей Миранчук физически великолепно готов к предстоящим играм сборной России на отборочном турнире ЧМ-2022.

Игрок хорошо отдохнул и готов к играм. Наверное, не так доволен, что не играет в клубе. Об этом заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

По словам наставника сборной России, игроки из «Локомотива» и «Зенита» прибыли на сборы не в лучшем состоянии после поражений клубов в чемпионате, но сейчас важно сконцентрироваться на играх в сборной и на время забыть о клубах.

Сборная России сыграет дома в рамках квалификационной стадии турнира с командой Словакии 8 октября, а затем отправится в Словению. Сейчас российская команда занимает второе место в группе.