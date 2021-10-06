Пять европейских стран призвали расследовать скачок цен на газ

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали расследовать причины рекордного роста цен на газ в европейском регионе.

Необходимо понять причину недостаточности газовых контрактов. Для смягчения динамики цен на ресурс важно установить общие правила в вопросе объемов запасов топлива, а также увеличить координацию при закупках. Об этом говорится в совместном заявлении министров экономики и финансов, который опубликован на сайте министерства экономики Франции.

Представители стран требуют реформировать рынок электроэнергии в Европе, чтобы улучшить связь между ценой выработки электричества и его конечной стоимостью для потребителя. Отмечается важность создания тарифов на электроэнергию, которые будут связаны с системой торговли квотами на вредные выбросы, действующей в сообществе.