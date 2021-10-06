США снизили количество атомных боеголовок до 3750 штук в 2020 году

США продолжают постепенно снижать число своих атомных боеголовок. Об этом свидетельствует обнародованная статистика госдепартамента.

В 2018 году США имели 3785 ядерных ракет, через год их количество достигло 3805. В 2020 году в США было 3750 боеголовок. Отмечается, что в этом показателе не учитываются выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки. Также США в прошлом году уничтожили 184 старых боеголовок.

Показатели 2020 года стали самыми низкими в стране за последние 60 лет. Это стало возможно благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. В 1967 году на пике холодной войны с СССР на вооружении США состояло 31255 ядерных боеголовок, это число было максимальным в истории страны.