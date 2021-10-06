Польша призвала НАТО и ЕС задуматься над угрозами от «Северного потока — 2»

НАТО и Евросоюз должны задуматься, как побороть угрозы, которые может принести газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, Запад должен сделать выводы из ошибок, которые были допущены в Афганистане, а также из провала со строительством «Северного потока — 2». Газопровод Дуда назвал ошибкой стратегического значения для трансатлантического сообщества.

Речь идет о перекрытии поставок газа на Украину и в Словакию, в обход Польши. Кроме того, Дуда уверен, что Россия теперь якобы будет иметь возможность стратегического шантажа всего западного сообщества, который выйдет за рамки энергетических вопросов.

Польский президент призвал Евросоюз и НАТО подумать над противостоянием энергетическим, военным и другими угрозам, которые принесет российский газопровод «Северный поток — 2».