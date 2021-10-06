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ОПЗЖ навала преступлением отказ Украины от переговоров по российскому газу

ОПЗЖ навала преступлением отказ Украины от переговоров по российскому газу

Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» назвала преступлением отказ Киева от переговоров о прямых поставках российского газа на территорию страны.

Согласно заявлению партии, такое решение со стороны правительства — это преступление против собственных граждан. Власти Украины предали интересы украинцев и наплевали на энергетическую безопасность в угоду нездоровым политическим амбициям, подчеркнули в ОПЗЖ.

Украина на текущий момент единственная страна в Европе, которая открыто говорит о газе как о геополитическом оружии. Подчеркивается, что Киев выдвигает надуманные обвинения в адрес России, Венгрии, ФРГ и других стран. ОПЗЖ отмечает, что если бы украинская власть воспользовалась договоренностями с Россией, которых сумели достичь представители партии в 2019 году, страна уже два года могла бы получать топливо по цене 175 долларов за тысячу кубометров.