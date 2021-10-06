АПЭК: некоторые регионы России ждет смена губернаторов до конца 2021 года

Большинство губернаторов российских регионов увеличили свой рейтинг влияния в первый месяц осени, но до конца года могу произойти и новые отставки среди глав субъектов.

Исследование АПЭК показало, что до конца 2021 года могут произойти перестановки в губернаторском корпусе, в том числе среди тех, где запланированы выборы глав в следующем году. Возможные изменения также могут произойти и в начале 2022 года. Об этом информируют «Известия».

В числе кандидатов на отставку могут оказаться главы регионов, рейтинг которых стабильно снижается, заявил глава АПЭК Дмитрий Орлов. По словам эксперта, высокие риски покинуть свою должность имеют глава Хакасии Валентин Коновалов, глава Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Кировской области Игорь Васильев.