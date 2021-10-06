Погребинский объяснил реакцию Генассамблеи ООН на хамство Зеленского с трибуны

Украинский президент Владимир Зеленский, который, выступая в конце сентября в полупустом зале Генеральной ассамблеи ООН, предложил «оживить» этот Всемирную организацию, никем в мире в серьез не воспринимается.

Об этом в интервью «Украина.ру» заявил украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по мнению которого резкие высказывания Зеленского на политические темы являются частью «стендап-шоу», к которому президент Украины привык, будучи по основной профессии актером и шоуменом.

«Не думаю, что его (Зеленского) воспринимают всерьез. Как можно воспринимать человека, который пришел в гости и говорит, что вы никто, и звать вас никак, и вообще вас надо разогнать?! Но это удовлетворяет его амбицию — он такой крутой. Он уже столько сказал про РФ, про (президента России Владимира) Путина, и ему ничего, и сейчас можно и про ООН сказать все что угодно. Для меня это выступление, как и все прочие, выглядит как стендап-шоу», — рассуждает политолог.

Владимир Зеленский позволяет себе подобное хамство ради самоудовлетворения, добавил Погребинский. А хамство, по его словам, это проявление слабости.

Кроме того, отметил эксперт в заключение, заявления Зеленского нельзя воспринимать серьезно, потому, что украинский президент является «молодым и неопытным человеком».

ФБА «Экономика сегодня» / Семен Притула

Напомним, Владимир Зеленский, принимая участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября, заявил, что Организация Объединенных Наций превратилась в «супергероя на пенсии», и сейчас ее необходимо «оживить», сделав более мобильной и гибкой.

Также Зеленский озвучил предложение встречаться для обсуждения глобальных вопросов не в ООН, а в других местах проблемы современного мира, по его словам, «действительно видны и слышны».